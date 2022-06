Badezimmer mit Wohn-Atmosphäre

Parkettboden im Badezimmer? Klingt erstmal ungewohnt… Hat aber den entscheidenden Vorteil, dass die Füße nicht immer so kalt sind! Außerdem sieht so ein Holzboden gleich viel gemütlicher aus als immer wieder triste weiße Fliesen an Wand und Badezimmerboden. Wenn die Aussicht dann auch noch so phänomenal ist wie die hier, kann man eigentlich auf den Rest der Wohnung verzichten und seine Freunde demnächst auf einen Drink ins Badezimmer einladen!