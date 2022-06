Bis ins Detail: Kleinigkeiten mit großer Wirkung

Wir haben euch bei homify vor Kurzem Tapeten für jeden Wohnstil vorgestellt. Egal, ob man nun den klassischen Look liebt, den romantischen oder den extravaganten – mit einer überraschenden Tapete bringt man Leben in die Bude. Gerade in Räumen, in denen man sich nicht den ganzen Tag aufhält, kann man ruhig aus dem Vollen schöpfen. Auch wenn dieses Bad an sich bereits echt geschmackvoll eingerichtet ist – erst die ausgefallene Tapete macht es zu etwas wirklich Besonderem.