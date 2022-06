Komfortable Wohnung mit Stil

Mit Wechsel der Perspektive ist hier der Blick auf die Küchenzeile und den angrenzenden Essbereich möglich. Sogar der Wohnbereich ist im hinteren Bildteil zu erkennen. Für eine Aufhellung und gleichermaßen tolle Inszenierung der Räumlichkeit sorgen indirekte Beleuchtungen. Diese finden in Form von LED-Spots an der Decke Anwendung und sorgen durch ihre längliche Anordnung zusätzlich für eine optische Vergrößerung der Küche. Mit ein wenig Geschick und den richtigen Mitteln beweisen die Experten damit einmal mehr, dass der Einsatz von reduziertem, hochwertigem und funktionalem Design in allen Bereichen für ein komfortables Wohngefühl mit Stil sorgt.

