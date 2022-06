Perfekter Bungalow mit allen Annehmlichkeiten

Ein Blick in den Flur verrät uns, dass auch hier auf die reizvolle Kombination von dunklem Holz und Weiß gesetzt wurde. Große Schränke, die sich dank schlichter Optik zurückhaltend in den Raum integrieren, nehmen spielend leicht Winterjacken, Schuhe und Co. auf. Ein kreisrundes Oberlicht sorgt für Beleuchtung. Über den langen Korridor gelangen die Bewohner in das im hinteren Teil angesiedelte Schlafzimmer. Dieses ist mit Ankleide, großem Bad und Büro ausgestattet.