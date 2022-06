Das richtige Haus finden: 7 wichtige Punkte

Eine Investition in eine Immobilie ist in jedem Fall eine langfristige Kapitalanlage, die sorgfältig geplant sein sollte. Eine Immobilie ist eine sichere Kapitalanlage, da ein Dach über dem Kopf ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und das Bedürfnis an Wohnraum wird auch in der Zukunft immer weiter wachsen.

Sowohl jetzt als auch im Alter profitieren Eigentümer von einer höheren Lebensqualität. Räume zusammenlegen, das Bad modernisieren – in den eigenen vier Wänden trifft man nun ganz allein die Entscheidungen. Mieterhöhungen wegen Modernisierung sind kein Thema mehr. Ganz im Gegenteil, denn mit Verbesserungen investiert man gleichzeitig in die eigene Zukunft und steigert den Wert der Immobilie. Auch langfristige Projekte, wie die Anpassung der Wohnung an spätere Bedürfnisse im Alter, können in Angriff genommen werden.

Ist die eigene Immobilie einmal abbezahlt, profitiert der Eigentümer außerdem von einem zusätzlichen finanziellen Spielraum. Jetzt fallen nur noch Unterhaltskosten für das eigene Heim an, wie Strom, Heizung der die Abfallentsorgung. Das restliche Geld steht frei zur Verfügung. Wo die monatliche Belastung von Mietern über die Jahre immer weiter ansteigt, nimmt sie für Wohneigentümer kontinuierlich ab und gilt somit als ideale Altersvorsorge.