Refugium – Umbau zu einem Kreativdorf

Die Studios sollen verschieden groß (zwischen 48 und 220 Quadratmetern) werden. Doch was, wenn hier mal ein Krachmacher einziehen sollte, der die kreative Atmosphäre stört? Die Bewohner müssen natürlich auch zusammenpassen , so Duske. Eine Mischung aus Gesprächen und Intuition soll herauskristallisieren, wer hier her passt und wer nicht. Ein Musiker hat übrigens keine schlechteren Karten: In das Gebäude wird ein Tonstudio eingebaut. Abgesehen davon könnte sich in die vier Meter hohen Räume (Die Küche ist sogar sieben Meter hoch!) ohne Probleme noch eine Decke einziehen lassen.