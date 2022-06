Sagenhafte Villa mit Neidfaktor

Wer weiße Küchen mag, dürfte bei diesem Anblick glänzende Augen bekommen, denn moderner und stilvoller kann man sie kaum einrichten. Der Mix aus Edelstahl, strahlendem Weiß und elegantem Schwarz sorgt für eine herausragende Ästhetik. Sämtliche Küchengeräte wurden so in die Einrichtung integriert, dass sie sich bestens in das klar strukturierte Ensemble einfügen. So wurden die Mikrowelle und der Ofen flächenbündig in den Küchenschrank eingebaut, während die Dunstabzugshaube beinahe unauffällig in der Decke verschwindet.

Um die Küche als kommunikativen Treffpunkt nutzen zu können, nahmen die Experten bei der Kücheninsel eine Aussparung vor, sodass dieser Teil als kleine Bar mit Sitzgelegenheit genutzt werden kann. Der Komfort einer kleinen Hausbar wird wird durch das in den Küchenschrank integrierte Regal ergänzt. Hier findet sämtliches Zubehör für eine Hausbar wie Spirituosen und ein Mixer Platz.