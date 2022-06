Großer Auftritt eines coolen Einfamilienhauses

Hanggrundstück? Oh, das klingt erst einmal schwierig. Muss es aber gar nicht sein. Das in Bonn ansässige Architektenbüro Arno Weirich zeigt, wie man die vermeintliche Not zur Tugend macht und ein geniales Einfamilienhaus mit fantastischer Aussicht kreiert. Dabei setzten die Experten auf viel Transparenz, um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und stets die Sicht ins Tal genießen zu können. Aber nicht nur der Ausblick ist genial, auch das Haus selbst ist ein ganz besonderer Anblick, überzeugt es doch mit einer faszinierenden Form- und Farbgebung.