Lärm reduzieren: Tipps für ein ruhiges Zuhause

Wir alle kennen das: Mal knarrt es hier, mal klappert es dort, dann brummt es in dieser Ecke im Wohnzimmer und quietscht in jener. Lärm in den eigenen vier Wänden lässt sich leider nicht komplett vermeiden, aber auf Dauer und in einer gewissen Lautstärke zerrt er so richtig an den Nerven. Und gerade zu Hause wünschen wir uns doch eine gewisse Ruhe und eine erholsame Umgebung. Kein Problem: Wir zeigen euch heute, wie ihr mit ein paar einfachen Tricks und Kniffen den Schall dämmen und Lärm reduzieren könnt. Von den richtigen Möbeln bis zur perfekten Wohnraumplanung und von den passenden Geräten über hilfreiche Accessoires bis hin zu entsprechenden Reparaturen und Verbesserungen haben unsere Innenarchitekten einige Tipps mitgebracht, mit denen ihr in eurem Zuhause ein Wohlfühlklima für Ohren und Nerven schaffen könnt.