Einfallsreiche Tischdeko für Weihnachten

Nach abgeschlossener Farbwahl schmücken wir den Tisch schön der Reihe nach, beginnend bei der Tischwäsche: Tischdecken sind in zweierlei Hinsicht ideal für den Weihnachtstisch. Sie bedecken die ganze Fläche, wodurch sie einerseits für einen einheitlichen Look sorgen. Andererseits schonen sie den Tisch vor Verschmutzungen und Kratzern. Mit einem Tischläufer hingegen könnt ihr euren Esstisch besonders elegant herrichten und schöne Akzente setzen. Ihr könnt dass Stoffband entweder dekorativ in Kombination mit einer Tischdecke verwenden oder es direkt auf die Tischfläche legen. Ob längs oder quer platziert, das ist eigentlich so lang wie breit, denn beides sieht toll aus. Auf schönen Holzarten machen sich die Stoffbänder besonders gut. Die meisten Tischläufer sind aus Baumwollstoffen. Auch Filz oder Bambus finden als Material zunehmend Verwendung. Als schmückende Unterlagen auf eurer Festtafel könnt ihr natürlich auch Tischsets und weihnachtliche Platzdeckchen verwenden. Die Sets lassen sich sowohl mit Tischdecken als auch mit Tischläufern gut kombinieren. Haltet euch bei der Farbwahl für die Tischwäsche am besten an unsere oben genannten Tipps.