DIY: selbstgemachte Tapeten aus Textil

Wer schon einmal Papiertapeten gekauft, an die Wand gekleistert und wieder entfernt hat weiß, dass diese Art der Wandgestaltung eigentlich etwas für die Ewigkeit ist. Dekorative Tapeten sind in der Regel nicht nur teuer, sondern auch aufwendig in der Anbringung. Vom Ablösen solcher Wandtapeten sei ganz zu schweigen, denn das Material ist nur mit großer Mühe abzunehmen und bleibende Schäden an Raumwänden meist vorprogrammiert. Wer diese nachteiligen Faktoren sorgsam abwägt und sich letztlich gegen die Papiertapete entscheidet, wird sich nun die Augen reiben, denn mit diesem Ideenbuch haben wir eine Lösung erarbeitet, wie im DIY Textilien als Tapeten genutzt werden können. DIY Tapeten aus Stoffen stehen den handelsüblichen Papiertapeten in nichts nach, sind dafür aber günstiger, einfach an Wände zu haften und noch simpler von Raumwänden zu lösen. An dieser Wandidee werden besonders Unentschlossene ihre Freude haben, die mit unserer Anleitung Stoffe in DIY Tapeten verwandeln und im regen Wechsel Zimmerwände immer wieder neu gestalten.