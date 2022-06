Welcher Bodenbelag für meinen Flur?

Natursteinböden werden immer beliebter – gerade auch als Bodenbelag für den Flur -, denn sie sind edel und robust zugleich. Durch ihre Fülle an unterschiedlichen Formen, Farben und Strukturen passen sich diese Böden jedem Geschmack und Einrichtungsstil an. Darüber hinaus ist Naturstein langlebig und haltbar und – wie der Name bereits verrät – eine natürliches Material. Die meisten Steinböden sind außerdem pflegeleicht und hart im Nehmen. Allerdings haben sie, genauso wie Fliesen, den Nachteil, sehr fußkalt zu sein. Wer in diesem Punkt empfindlich ist, sollte sich also für eine Fußbodenheizung entscheiden. Ein weiterer Nachteil von Natursteinböden ist der Kostenfaktor. Verglichen mit anderen Bodenbelägen sind sie relativ teuer. Will man einen besonders edlen Stein, kann es sogar sehr teuer.