Traumhaus mit Wow-Effekt

Das Besondere an diesem Haus: Es besteht aus mehreren Baukörpern, deren Außmaße erst deutlich werden, wenn man das Grundstück aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Hier sehen wir die Seite des Hauses, die mit einem Pool und einer Terrasse ausgestattet wurde. Von der Terrasse aus gelangt man in einen großen Raum, der das Wohnzimmer, die Küche & Co. beherbergt. An das große weiße Gebäude schließt sich ein etwas kleinerer, mit Schiefer verkleideter Bau an.