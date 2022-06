5 Ideen für einen englischen Garten

Das Konzept des englischen Gartens hat sich im 18. Jahrhundert in bewusstem Kontrast zum französischen Barockgarten entwickelt. Während die Franzosen streng geometrische Gartenanlagen anlegten, stand in England die Nähe zur Natur im Mittelpunkt. Dennoch basieren auch die so natürlich wirkenden Country-Gärten auf architektonisch gegliederten Strukturen. So werden Rasen, Beete und Wege in geometrischen Formen angelegt. Auf diese Weise entsteht ein gestalterisches Grundgerüst, das Ruhe und Struktur ausstrahlt. In den Beeten selbst darf es dann umso wilder zugehen.