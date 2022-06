Glänzende Aussichten

Außergewöhnlich tritt die Verkleidung der Fassade ins Gewicht. Man verwendete vom First bis zum Sockel ein Kupferwellbech. Dieses feine Material legt sich wie eine Haut über den Körper. Um die Fläche lebendiger zu gestalten, entschieden sich die Architekten für organische Wellen, die die Strahlen der Sonne brechen. Die Bodenfläche des in die Höhe ragenden Wohnturms beträgt 80 Quadratmeter. Insgesamt finden sich in dem Gebäude zwei Wohnungen, die sich auf jeweils zwei Etagen verteilen. Die Gartenwohnung wird über die Straßenseite erschlossen und beherbergt im Erdgeschoss drei Räume sowie ein Badezimmer. Da das Gebäude an einem leichten Hang errichtet wurde, gelangt man über eine innenliegende Treppe in das tiefste Geschoss. Dieses inkludiert die öffentliche Zone und wartet mit einer Wohnküche und einem direktem Zugang zum Garten auf.