5 frische Designideen aus Berlin

Das Longboard von chris+ruby ist ein schlankes, elegantes Regal für die Küche. Es beherbergt Gewürze sowie kleine Behälter und Geschirr und bietet Platz für Pfannen, Siebe und Kellen. So bleiben die Dinge, die wir in der Küche am häufigsten brauchen, in greifbarer Nähe und verschwinden nicht in tiefen Schränken. Das grazile Longboard lässt keine Unordnung zu und schafft gleichzeitig durch Offenheit und Natürlichkeit eine belebte, wohlige Küchenatmosphäre. Es ist aus hochwertigem, einheimischem Massivholz gearbeitet – ein Stück für die Ewigkeit!