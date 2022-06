Hilfe! Meine Schwiegermutter kommt zu Besuch

Ihr habt mittlerweile eine große Sammlung an Kerzen und niedlichen Dekofiguren, die ihr jedes Jahr zum Geburtstag von der Schwiegermama geschenkt bekommen habt? Was vorher vielleicht keinen Platz in der Wohnung gefunden hat, sollte nun nichtsdestotrotz seinen Platz in der Wohnung finden. Nun ist es an der Zeit, all die schönen Kerzen, Handtücher und Figuren hervorzuholen und diese in eurem Zuhause zu dekorieren. Platziert die Geschenke so, dass sie auffallen, jedoch nicht unecht wirken! Sie wird sich freuen, dass ihr außerordentlicher Geschmack wertgeschätzt wird und sie stets in eurem Haushalt vertreten ist. Familienfotos, die ihr selbständig gerahmt und aufgestellt habt, sind zudem eine besondere Ehre und werden ihr Freudentränen in die Augen treiben. „Aber natürlich haben wir ein Bild von dir, du besuchst uns ja leider nur so selten… “