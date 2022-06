Der Homify Ratgeber zu Fensterarten

Kippfenster begegnen uns als Fensterart oftmals in Kellerräumen, auf Dachböden und in kleinen Kammern. Es sind die Räume im Zuhause, die kaum genutzt werden und als Wohnraum in der Regel keine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz ist das Lüften in diesen Räumlichkeiten bedeutsam, sodass ein Fenster nicht fehlen darf. Die Fensterart Kippfenster eignet sich besonders immer dann, wenn diese Fassadenöffnungen weit oben an der Wand ansetzen. An solchen Stellen ist es für Nutzer angenehmer, durch ein kurzes Hebeln des Griffs und darauffolgenden kleinen Ruck das Kippfenster aufzuziehen und in Stellung zu bringen. Dies ist noch nicht alles, was ihr über Fensterarten wissen müsst, auch in diesem Ideenbuch gibt es viel zu lernen.