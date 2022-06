Das kleine Schwarze im traditionellen Loftstyle

Um das Treppenhaus in dem fensterlosen Raum mit natürlichem Licht zu versorgen, setzte man ein Oberlicht in die Decke ein. Dadurch entsteht ein Gefüge, das vielmehr an einen sakralen Raum erinnert, als an ein klassisches Treppenhaus.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Standort: Gunskirchen, Oberösterreich

Auftraggeber: privat

Baubeginn: Oktober 2009

Bauübergabe: Juli 2010

Nutzfläche: 115 Quadratmeter

Nebengebäude: 27 Quadratmeter

Nutzfläche Grundstücksgröße: 940 Quadratmeter

Fotos: Rupert Asanger/Kurt Hörbst