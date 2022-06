SOS-Tipps für deine weihnachtliche Tischdeko

Servietten dürfen auf keinem Weihnachtstisch fehlen. Falls ihr nicht daran gedacht habt, extra besondere Weihnachtsservietten zu kaufen, ist das kein Problem. Sucht einfach farblich passende Servietten heraus und setzt diese durch schöne Falttechniken in Szene. Anleitungen hierfür findet ihr zu genüge im Internet. Auf dem Bild seht ihr ein schönes Beispiel, in dem die Serviette in wenigen Handgriffen in einen Tannenbaum verwandelt wird. Die kleine Weihnachtsbaumkugel ist ein schöner Abschluss, kann aber auch durch eine andere Kleinigkeit (zum Beispiel ein kleines Plätzchen in Sternenform) ausgetauscht werden. Des Weiteren könnt ihr eine Serviette auch aufrollen und als Serviettenring eine schöne Schleife verwenden, die einen kleinen Tannenzweig an die Serviette fixiert. Als Streudeko bietet sich alles an, was klein ist und mit Weihnachten zu tun hat: Nüsse, Zimtstangen, kleine Tannenzapfen, kleine ausgeschnittene Pappsterne, Mini-Plätzchen und vieles mehr.