Das getrickste Haus

In Lahr im Schwarzwald wünschten sich die Kunden von IFP² ein modernes Einfamilienhaus auf ihrem Hanggrundstück. Laut Bauvorschriften des Baugebietes war allerdings ein geneigtes Dach vorgeschrieben. Kein Problem für unsere Experten: Sie wandten einen raffinierten Trick an. Aufgrund einer Reduzierung von 75% der Grundfläche durch einen umlaufenden Balkon im Obergeschoss konnte das Gebäude so trotzdem als Flachdach ausgeführt werden und dem Traumhaus der Bauherren stand nichts mehr im Wege.