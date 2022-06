Innovatives Traditionshaus

Im Chiemgau wird Tradition noch groß geschrieben und man lebt gerne im Einklang mit der Natur, die sich an diesem Fleckchen Erde besonders idyllisch und malerisch präsentiert. Das heißt aber nicht, dass man Innovationen und neuen Erkenntnissen nicht aufgeschlossen gegenübertreten würde. So ergab sich auch bei dem Projekt, das wir euch heute vorstellen, ein spannendes Zusammenspiel aus Trend, Tradition und Natürlichkeit. Unsere Experten von w. raum Planung + Einrichtung setzten für ihre Kunden ein Haus um, das sich optisch die traditionellen Bauernhäuser der Region zum Vorbild nimmt, aber in zeitgemäßer Bautechnik als Passivhaus umgesetzt wurde und auch im Inneren einige Überraschungen bereit hält.