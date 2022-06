Reduziert wohnen

Diese Treppe ist auf jeden Fall eine nähere Betrachtung wert: Hierbei handelt es sich nämlich um freikragende Treppenstufen, die nur einseitig in der Wand befestigt sind. Entsprechend in Szene gesetzt werden diese durch Einbauleuchten in einem modernen, rechteckigen Design. Wenn man hier hoch hinaus will, ist allerdings etwas Mut erforderlich, denn ein Geländer zum Festhalten gibt es nicht…

Betrachtet man den Raum aus diesem Winkel, fällt der Blick zudem auf die besondere Wandgestaltung. Die Sichtbetonwände mit den runden Abdrücken verleihen dem Raum einen industriellen Charakter.

Über einen zweigeschossigen Luftraum gelangt man hinauf in das Obergeschoss. Dort liegen der Schlafbereich mit angrenzender, geschützter Dachterrasse und zwei Kinderzimmer mit separatem Kinderbad.