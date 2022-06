Die Wohnung zum Vermieten vorbereiten

Eine Wohnung, die abgewohnt aussieht, schreckt potenzielle Mieter sofort ab. Kleine Dellen und Kratzer lassen sich jedoch in der Regel schnell reparieren und sorgen dafür, dass die Wohnung gepflegt und hochwertig aussieht. Am auffälligsten sind schwarze, unansehnliche Silikonfugen im Bad. Diese kann entweder der Fachmann schnell und kostengünstig erneuern oder wer handwerklich geschickt ist, übernimmt das einfach selbst. Wichtig ist, dass die Fugen tatsächlich fachgerecht gezogen werden und das Silikon ausreichend Zeit zum Trocknen hat. Defekte Fliesen im Bad werden am besten ganz ausgetauscht. Sind keine Ersatzfliesen mehr vorhanden und die Originalfliesen nicht mehr erhältlich, kann der Fachhandel weiterhelfen. Dafür am besten die Produktnummer beim Hersteller angeben. Weiße Fließen können unauffällig mit Fugenmasse ausgebessert werden.

Auch Risse und Bohrlöcher an Wand beziehungsweise Tapete sollten repariert werden. Bohrlöcher werden vergipst und überstrichen. Löcher und Risse in der Tapete verschwinden am einfachsten, wenn es sich um die häufig verwendete Rauhfasertapete handelt. Hierbei kann einfach ein Stück Tapete in der richtigen Größe gerissen und in das Loch beziehungsweise auf den Riss geklebt werden. Das “ausgerissene” Stück hat am besten die gleiche Größe wie das defekt und wird Kante an Kante leicht überlappend und mit Tapetenkleister bestrichen eingesetzt.