Haus der Kommunikation

Wem in diesem Haus mehr nach Gemütlichkeit zumute ist, der kann es sich in diesem Bereich bequem machen. Farbige Lounge-Sessel gestalten den Raum lebhafter und führen zu einem verspielteren Ambiente, als es in den anderen Bereich der Fall war. Die Holzvertäfelung unterstreicht den Komfortgedanken. Das Highlight stellt der Ethanolkamin dar, der in den schmalen Ausschnitt eingelassen wurde und umgeben von kaschierten Stauraummöglichkeiten ist.