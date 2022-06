Altes Bauernhaus wird zum coolen Zuhause

Das Raumkonzept orientiert sich an dem eines gewöhnlichen Einfamilienhauses. Daher wurde das Wohnzimmer in dem umgebauten Bauernhaus im Erdgeschoss eingeplant. An den Wänden, die den Bereich direkt umgeben, verwendete man statt Stein weißen Putz, um für ein etwas wohnlicheres Ambiente zu sorgen. Indem man auch die Farbe der Sitzecke in einem ruhigen Ton wählte, wird in Kombination mit dem Holz und dem Stein ein harmonisches Gesamtbild erzeugt.