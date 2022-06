Das Next Generation Haus

Im kleinen Dorf Buonas im Schweizer Kanton Zug beauftragte eine Familie unsere Experten von HKK Architekten mit dem Umbau ihres in den 60er Jahren errichteten Einfamilienhauses. Nach umfangreichen Sanierungs-, Rückbau- und Modernisierungsarbeiten präsentiert sich das Gebäue nun in neuem Glanz und wurde zum zeitgemäßen Zuhause, das verschiedenste Ausblicke in die schöne Umgebung am Zugersee bietet und konsequent an die Bedürfnisse einer neuen Generation angepasst wurde.