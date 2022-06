Von der zugemüllten Garage zum kleinen, feinen Reich

In Nisshin, einer Stadt im Bezirksamt Aichi von Japan, haben die Experten von Frchis, Works eine ehemalige Garage in ein neues, kleines, aber durchaus feines Reich verwandelt. Einst wurde die Garage als Abstellort für sämtliche Dinge benutzt, die man nicht im Haus haben wollte oder aufgrund von Platzproblemen in den vorhandenen Raum ausgelagert hat. Das kann auch durchaus im Sinne einer Garage sein, allerdings herrschte weder Struktur noch Ordnung in der Räumlichkeit, weshalb es hier eher aussah wie in einer zugemüllten Abstellkammer – wahrlich kein schöner Anblick. Dabei bot das Objekt im Grunde sehr viel Potenzial und in Kombination mit der richtigen Idee wurde daraus kurzerhand eine neue, sinnvoll genutzte Räumlichkeit.