Haus der tausend Einblicke

Schüchternheit verträgt sich in diesem Badezimmer nicht unbedingt mit der Nutzung des Raums. Denn mithilfe einer bodentiefen Verglasung wird dem Bewohner eine grandiose Aussicht in sein eigenes Heim geboten. Auf der gleichen Achse finden sich zwei weitere Fenster, die den Blick in die Natur freigeben. Zusätzlich wird die Szenerie durch das langgezogene Oberlicht erhellt.