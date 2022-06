Hilfreiche Tipps für den Hauskauf

Ein Hauskauf ist für viele Menschen in ihrem Leben eine einmalige Entscheidung. Die Vorstellung vom Traumhaus weicht dabei nicht selten von den tatsächlichen Angeboten am Markt ab und nicht immer ist das, was schön ist, ist auch praktisch. Daher sollte der Hauskauf immer auch mit etwas emotionalem Abstand betrachtet werden. An erster Stelle stehen die individuellen Bedürfnisse. Während der eine die Nähe zum Stadtzentrum bevorzugt, möchte der andere in einer ruhigen Umgebung wohnen und scheut auch lange Wege nicht. Familien haben andere Ansprüche als Singles, kinderlose Paare oder Senioren. Feststehen sollte vor dem Hauskauf die Größe und die Anzahl der Räume. Vor allem, wer Kinder oder Haustiere hat, möchte oft auf einen Garten nicht verzichten. Zur Klärung der Bedürfnisse gehört auch, darüber zu entscheiden, ob es ein einzeln stehendes Haus sein soll oder ob ein Doppel- oder Reihenhaus ebenfalls in Frage kommt. Zudem sollte klar sein, ob eine Garage benötigt wird beziehungsweise wie viele Stellflächen für Fahrzeuge zur Verfügung stehen müssen.