So vermeidet ihr Einrichtungsfehler

Bei einem Blick in die aktuellen Kollektionen und Kreationen der führenden Designer fällt schnell auf, dass sich Gemütlichkeit und ein praktischer Nutzen in keinem Falle ausschließen müssen. Besonders ersichtlich werden beide Aspekte in den modernen Küchen des 21. Jahrhunderts. Diese bieten dem Nutzer, neben modernen und energiesparenden Elektrogeräten, ein Höchstmaß an Komfort und logische Anordnungen, die das Kochen und Backen zu einem Erlebnis für die ganze Familie machen. Wer dafür sorgen möchte, dass dieser besondere Raum der Wohnung nicht nur praktische Ansprüche in vollem Umfang erfüllt, sollte sich – je nach dem zur Verfügung stehenden Platz – in jedem Falle für eine separate Essecke im Küchenbereich entscheiden. Diese bietet der Familie nicht nur die Möglichkeit, sich in gemütlicher Runde zu versammeln, sondern erfüllt auch hinsichtlich der Einrichtung hohe Ansprüche. Wer hier Einrichtungsfehler vermeiden möchte, sollte sich immer für ein Design entscheiden, das im Wesentlichen der Bauweise bzw. der Optik der angrenzenden Küche entspricht. Ein zu harter Stilbruch würde den Mix aus „praktisch“ und „gemütlich“ nur unnötig durchbrechen. Wie ihr praktisch und dennoch gemütlich einrichten könnt, erfahrt ihr auch hier!