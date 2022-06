Was brauche ich alles für eine gemütliche Leseecke?

Die Gemütlichkeit ist das A und O in der Leseecke! Damit ihr alles um euch herum vergesst, solltet ihr so bequem wie möglich sitzen oder liegen, ganz wie ihr es eben am liebsten habt. Eine gemütliche Couch, ein großer Sessel oder ein Schaukelstuhl sind ein Muss für bequemes Lesevergnügen. Wer noch mehr Platz hat und die Freiheit nutzen will, kann einen flauschigen Teppich in die Leseecke legen, noch ein paar Sitzsäcke dazu, und fertig ist eure Leselandschaft auf der ihr alle Viere von euch strecken könnt. Egal ob kleine Leseecke oder große Bibliothek, das Wichtigste ist und bleibt – neben dem richtigen Lesestoff natürlich – eine gemütliche Sitzgelegenheit.