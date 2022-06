Die Stadien der WM 2014 in Brasilien – Teil 1

Das größte Stadion in Brasilien ist das Estádio Plácido Aderaldo Castelo, kurz Estádio Castelão. Seit November 1973 werden hier Fußballturniere ausgetragen. Knapp anderthalb Jahre Zeit investierte man seit März 2011 in den Umbau des Stadions. So konnten beispielsweise bei dem Spiel Deutschland gegen Ghana über 64.000 Zuschauer in den Rängen Platz nehmen. Zudem finden wir in der Tiefgarage 4.200 Stellplätze.