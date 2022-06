Ein atemberaubendes Haus

Bei Nacht erzeugt eine vielseitig eingesetzte Beleuchtung eine traumhafte Atmosphäre. Viele Details sind mit einer eigenen Lichtquelle in warmem Gelb versehen, was im Zusammenspiel einen herrlichen Effekt kreiert. Neben den Fensteröffnungen werden auch die Ränder von Gehwegen und der Garagenzufahrt, der Garten und einzelne Fassadenkanten in Szene gesetzt. Wie eine Art Leuchtturm strahlt das Haus so hinaus in die Dunkelheit und das Meeresrauschen.