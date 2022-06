Eine unvergleichliche Wohnung

Hier sehen wir die untere Ebene der Wohnung, die aus einem Bad, Arbeits- und Gästezimmer sowie diesem großzügigen Raum besteht, in dem mehrere Bereiche fließend ineinander übergehen. Die Mitte des Raums nimmt eine Sitzinsel ein, welche durch eine runde Lichtdecke und einen Metallvorhang markiert wird. Ihr schließt sich im Vordergrund unseres Fotos der Essbereich mit einem großen Vollholztisch an, welcher einen spannenden Kontrast bildet zu den limettengrünen Designerstühlen und der an der Decke schwebenden, filigranen Lampenkonstruktion. Rechts befindet sich die moderne, offene Küche, die mit grifflosen weißen Fronten und Hightechgeräten jede Menge Style ausstrahlt. Aus dieser Perspektive sehen wir außerdem hinter der Küche eine Garderoben- und Schrankzeile mit Textilbespannung sowie neben dem Billardtisch im Hintergrund den Treppenaufgang, der in die oberen Geschosse führt.