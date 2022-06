Moderner Wohnsitz im Landhausstil

Der offene und von Licht durchströmte Flurbereich überzeugt mit Weitläufigkeit und macht den Blick in die Wohnbereiche möglich. Richtet man seine Augen jedoch auf den vorderen Teil, wird die Treppe sichtbar, die mit einem einzigartigen Design begeistert. Die Treppe in seichter Wendelform zeigt sich ebenso aus hellem Holz, wobei insbesondere das Geländer für Aufsehen sorgt. So wurden die einzelnen Elemente mit nur wenigem Abstand zueinander ausgerichtet und rund geschliffen, was sich in einer ganz besonderen Gestaltung widerspiegelt.