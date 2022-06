Ein fantastisches Haus auf dem Wasser

Von etwas weiter weg betrachtet, wird das moderne Design des schwimmenden Häuschens noch einmal besonders deutlich. Mit einem klassischen Hausboot hat das FloatWing nicht viel gemeinsam. Stattdessen wirkt es super stylish und steht den schnieken Luxusyachten nebenan optisch in nichts nach. Das Tolle: Das Haus auf dem Wasser ist nicht nur auf dem See selbst mobil und flexibel, sondern es lässt sich bei Bedarf auch ganz einfach in jeden Winkel der Erde transportieren. Das komplette Hausboot, inklusive Ausstattung und Einrichtung, passt nämlich locker in zwei Standard-Schiffscontainer und kann so seine Reise rund um den Erdball antreten, um mit seinen Besitzern die Gewässer der Welt zu erobern.