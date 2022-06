Häuschen am Strand mit Luxus-Aussicht

Urlaub in Südfrankreich ist etwas, von dem viele Menschen träumen. Die Idee, mit Blick auf den Sonnenuntergang über dem Mittelmeer und einem Aperitif in der Hand sich die frische Luft um die Nase wehen zu lassen, bringt wohl so einige ins Schwärmen. Perfekt dafür geeignet ist das geräumige Haus direkt am Strand. Als wäre die Lage am Wasser nicht schon toll genug, überzeugt es auch mit einer interessanten Gestaltung und Einrichtung von Innenarchitektin Natacha Goudchaux. Seid ihr bereit für den Kurzurlaub? Los geht's!