Die Maulwurfshäuser

Den Luxus eines Hauses kann man in den meisten Fällen an der Größe des Badezimmers ablesen und auch in diesem speziellen Fall bestätigt sich, dass wir uns in einer Stadtvilla befinden. Überaus großzügig wurde der Bereich gestaltet und ermöglicht dem Nutzer viel Bewegungsfläche. Die Sanitärmöbel wurden in einem klaren Weiß ausgewählt. Wohnlichkeit vermitteln der Holzboden und der Teppichläufer in unterschiedlichen Rotnuancen.