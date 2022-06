Kamine als Raumteiler

Kamine sind nicht nur praktische Feuerstellen, an denen wir uns an kalten Wintertagen aufwärmen können. Ihre wohlige Wärme und das gemütliche Knistern verbreiten eine ganz besonders heimelige Stimmung in unseren vier Wänden. Aber moderne Kamine können noch dazu als praktische und stilvolle Strukturelemente dienen, die große Räume in verschieden Zonen gliedern. Sogenannte Tunnel- und Panoramakamine bieten aus verschiedenen Perspektiven freie Sicht auf die Feuerstelle und werden so zum mehrfachen Blickfang, der nicht nur den Raum beheizt, sondern ihn zugleich unterteilt, ohne dabei zu massiv zu wirken.