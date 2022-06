Acht spannende Projekte in Sachen Gewerbe-Architektur

Das stets vorwärts denkende Unternehmen Google weiß, um die Motivation der Mitarbeiter zu steigern, bedarf es einem kreativen Umfeld. Für den Umbau des Londoner Headquarters wurden Architekten beauftragt, die bis zur Fertigstellung dieses Projektes relativ unbekannt waren. Die Aufgabe lautete: Das rund 15.000 Quadratmeter große Office so bunt, modern und außergewöhnlich wie möglich zu gestalten und die fünf verschiedenen Etagen in eine typisch britische Umgebung zu tauchen. Dies geschah zum Beispiel durch eine Reihe riesiger, glitzernder Union Jacks an den Wänden, geheime Gärten auf dem Dach der Firma oder ein kleines Grundstück, auf dem Google-Mitarbeiter ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen können. Erstaunlich – aber was anderes hätten wir von Google auch nicht erwartet!