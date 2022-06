Die Unabhängigkeitserklärung

Heute wollen wir euch ein ganz besonderes Einfamilienhaus vorstellen. Es handelt sich um ein Musterhaus von FischerHaus, das über ein geschlossenes Energiemanagementsystem verfügt. Heißt: Es produziert die Energie, die es verbraucht, selbst, ist dabei aber auch in der Lage, diese Energie zu speichern. Die Überschüsse werden zudem ins Stromnetz eingespeist und vergütet – eine echte Unabhängigkeitserklärung an die Stromriesen. Dank eines ausgeklügelten Systems, in dem alle Komponenten wie eine dichte Gebäudehülle, Wärmepumpe, effiziente Photovoltaik, Speichertechnik und Steuerung perfekt ineinander greifen, wird der konventionelle Stromanschluss in diesem Haus nur noch als Backup benötigt. Und auch die Punkte Design und Funktionalität bleiben bei diesem Haus der Effizienzhausklasse 40 nicht auf der Strecke. Aber seht am besten selbst…