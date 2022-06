Den Weihnachtsbaum modern schmücken

Dass die Farbe Weiß einer der ganz großen Weihnachtdekotrends dieses Jahres ist, haben wir euch in diesem Artikel schon einmal berichtet. Auch wenn es um die Gestaltung des Christbaumes geht, steht reines Weiß bei vielen Dekofans ganz oben auf dem Wunschzettel – und zwar nicht nur in Form von Kugeln, Kerzen und anderem Schmuck, sondern auch mit Blick auf den Baum selbst. Weihnachtsbäume, die aussehen wie mit leichtem Pulverschnee bedeckt, sind ein großer Hit in zahlreichen Adventshaushalten. Wer keinen künstlichen Baum kaufen will, kann seine echte Tanne mit weißem Dekospray besprühen und sich so zu Hause sein eigenes weißes Winterwunderland zaubern. Sehr schön wirken zu den weißen Zweigen übrigens auch Ornamente in Silber oder Gold oder in zartem Pastellrosa.