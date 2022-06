Doppeltes Wohnglück mit individuellem Charme

Und last but not least wollen wir euch natürlich auch die andere Doppelhaushälfte nicht vorenthalten. Hier wurde eine besonders spannende Art der Gestaltung gewählt: Pressspan, der normalerweise nicht sichtbar ist, wird hier zum Protagonisten, der alle Blicke auf sich zieht und zeigt, dass man seine vier Wände auch auf ungewöhnliche Weise stilvoll gestalten kann. So unterschiedlich die Materialien und Wohnkonzepte der beiden Haushälften sind, so einig sind sich die Bewohner allerdings, wenn es um den Stil geht: In beiden Wohnungen steht ein moderner, schnörkelloser und reduzierter Look im Mittelpunkt.