Coole Loftwohnung

In den Räumen wurde das fast Unmögliche in die Realität umgesetzt. Nach der Realisierung wirken die Räume offen, freundlich und gewinnen an einer ausgewogenen Proportion. Die Garderobe, die Schrankflächen und die Türen wurden dezent farblich akzentuiert, um eine Dreimdimensionalität zu gewinnen. In dem Entwurf wird eine beidseitige Nutzbarkeit von Gegenständen kreiert, um wertvollen Raum zu sparen. Diese Liebe zum Detail zeigt sich speziell in den Einbauten, die das innenarchitektonische Konzept stimmig abrunden.