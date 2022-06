Top 5: Ideen zum Verschönern des Zuhauses

Der Sommer hat begonnen und alles sprießt und streckt sich der Sonne entgegen. Warum sollten nicht auch wir endlich über uns hinauswachsen und nach etwas Größerem streben? Am besten fängt man damit in seinen eigenen vier Wänden an: Sei es der Mut für eine Renovierung oder ein kleiner Luxus, den man sich schon immer gewünscht hat – Jetzt ist genau die richtige Zeit! Die passenden Ideen dafür findet ihr in unseren beliebtesten Artikeln der Woche…