Dachbegrünung: Paradies in luftiger Höhe

Wer sagt denn, dass sich ein Garten immer auf dem Boden der Tatsachen befinden muss? Wir haben einige faszinierende Gegenbeweise, die zeigen, dass grüne Wohlfühloasen, Wiesen und Bäume ruhig auch mal abheben dürfen. Denn auf den Dächern der unterschiedlichsten Gebäude machen sie nicht nur eine super Figur, sondern schenken ihren Nutzern auch ein gutes Stück Lebensqualität. Denn egal, ob in der Stadt oder auf dem Land: So ein Garten auf dem Dach hat schon was, oder? Übrigens ist so eine Dachbegrünung nicht nur hübsch anzusehen und ein nettes Fleckchen zum Entspannen, sondern hat auch funktional einiges auf dem Kasten. Denn sie bildet ein wertvolles Biotop, das die Luftqualität verbessert und das Raumklima im Haus ausgleicht.