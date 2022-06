10 Lieblingsplätze im Garten

Die Zeiten, als Gartenmöbel noch aus billigem Plastik bestanden und nur mit Mühe und Not dank dicker Polster einigermaßen bequem wurden, sind zum Glück lange vorbei. Heute chillen wir auf Outdoor-Möbeln, die denen in unserem Wohnzimmer in nichts nachstehen. Für alle, die es gerne so richtig bequem mögen und die ebenso gerne viele Freunde zum gemeinsamen Feiern und Relaxen einladen, ist so eine Sofalandschaft unter freiem Himmel mit Sicherheit der Lieblingsplatz Nummer 1 für den Sommer.