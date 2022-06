Praktische Ideen für Übernachtungsgäste

Gerade zur Weihnachtszeit kommt die ganze Familie zusammen. Das Haus ist erfüllt von fröhlichem Gelächter und dem Duft nach Weihnachten. Doch sicherlich haben einige Familienmitglieder eine lange Reise hinter sich und wollen deswegen über Nacht bleiben. Die Frage ist natürlich, wo der Schlafbesuch untergebracht werden soll. Wer ein Gästezimmer besitzt, kann schon mal zwei Personen unterbringen. Doch was ist mit Oma, der Cousine und ihren zwei Kindern? Der Großmutter eine Luftmatratze auf dem Fußboden anzubieten, ist keine gute und vor allem keine besonders höfliche Idee. Für diese kurze Zeit sollte der Haushalt ein wenig umorganisiert werden: Es müssen eine Menge Schlafmöglichkeiten her. Während erwachsener Schlafbesuch gern etwas Privatsphäre genießt, können alle Kinder in einem Raum untergebracht werden. Wir möchten euch heute ein paar clevere Möglichkeiten vorstellen, wie ihr eure Gäste unterbringen könnt. So steht einem harmonischen Weihnachtsfest und einem gemeinsamen, fröhlichen Frühstück am nächsten Morgen nichts mehr im Wege.