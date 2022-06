Einen Steingarten anlegen und vom pflegeleichten Gartentrend profitieren

Die erste Frage die ihr euch stellen solltet, ist, wo ihr den Steingarten anlegen wollt. Soll diese Art der Gartengestaltung nur in einem bestimmten Bereich umgesetzt werden oder soll der komplette Garten in eine von Kies und Naturstein dominierte Oase verwandelt werden? Zudem solltet ihr, wie bei jeder anderen Gartenplanung auch, sonnige und schattige Plätze berücksichtigen. Ein Steingarten sollte möglichst auf einem Grund erbaut werden, der sanft abfällt und somit die idealen Bedingungen für die Entwässerung erfüllt. Wenn dieser kleine Hang dann auch noch nach Süden ausgerichtet ist, kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Die Sonnenwärme wird so in den Steinen gespeichert und nach und nach an die Pflanzen abgegeben. Natürlich könnt ihr euren gewünschten Steingarten auch unter anderen Bedingungen anlegen, müsst dann jedoch beim späteren Auswählen der Pflanzen beachten, unter welchen Voraussetzungen diese gedeihen.

Das Bildbeispiel zeigt einen sehr gelungenen Steingarten, der mit einer Kräuterspirale, einem kleinen Wasserlauf und einer darüber führenden Brücke abgerundet wurde. So wird euer Garten zu einem natürlichen Erlebnispark.